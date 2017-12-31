Поблизу Кримського поранено українського бійця

В зоні АТО підірвався український військовий.

Про це під час брифінгу у неділю повідомив речник Міністерства оборони України з питань АТО полковник Олександр Мотузяник.

"У результаті підриву невстановленого вибухового пристрою у районі Кримського отримав поранення один наш військовослужбовець. Воїна було оперативно евакуйовано до військового мобільного госпіталю. Наразі його життю ніщо не загрожує", – повідомив він.

Як відомо, впродовж минулої доби бойовики здійснили чотири прицільні обстріли позицій Збройних Сил України.