Шевченко назвав перших суперників збірної у 2018 році

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Неділя, 31 грудня 2017, 14:18

Перші матчі в 2018 році збірна України з футболу зіграє в березні з Японією і Саудівською Аравією.

Про це головний тренер збірної Андрій Шевченко розповів сайту "Команда №1".

"Для початку хочемо провести якомога більше контрольних матчів. У березні - два, а після закінчення сезону - ще три. Все йде до того, що ми почнемо рік поєдинками з Японією і Саудівською Аравією", - сказав Шевченко.

"Наскільки мені відомо, контракт з японцями вже знаходиться в ФФУ, а другий договір повинні надіслати на самому початку року. Після того як всі формальності будуть улагоджені, стане відоме місце проведення цих поєдинків ", - сказав він, зазначивши, що це точно буде Європа.

"Як тренера підбір суперників мене цілком влаштовує, адже обидві команди стали учасниками чемпіонату світу", - сказав тренер.

Теми: футбол
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