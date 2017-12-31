Порошенко перелічив досягнення України за рік

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Неділя, 31 грудня 2017, 16:52

Досягненнями та позитивними змінами України у поточному році стали безвізовий режим з ЄС, реформи - медична, освітня та пенсійна, а також масштабні ремонти доріг. 

Про це заявив президент Петро Порошенко, підбиваючи підсумки 2017 року. 

"Рік 2017 видався непростим. Але ми змогли довести всьому світу, що об’єднавшись, українці здатні на великі звершення та перемоги", - зазначив президент. 

До досягнень та позитивних моментів глава держави також зарахував перший політ літака Ан-132, проведення "Євробачення" у Києві, перемоги українського боксу, зокрема Олександра Усика та Василя Ломаченка, участь українців у "Іграх нескорених". Також Порошенко згадав про посилення українського війська протягом року та звільнення полонених

Українська правда

Теми: Порошенко
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