ВКонтакте розіслала росіянам привітання з Новим роком українською
Соцмережа "ВКонтакте" розіслала користувачам привітання з Новим роком українською.
Як пише Lenta.ru, увагу на таке повідомлення звернули користувачі з Росії.
"З прийдешнім святом! Привiтайте друзiв з Новим роком", - йдеться у повідомленні.
Коментарів від представників адміністрації соцмережі поки не надходило.
Вконтакте, а ещё на других языках поздравления будут?😄 pic.twitter.com/65Mdcj4Xvb— Диана Нейма (@diana_neima) December 31, 2017
в смысле уведомление с вк на украинском pic.twitter.com/fjq6bYqo14— да🎅🏻 (@livingadreamm) December 31, 2017
Як відомо, у червні 2017 року в Україні припинило роботу українське представництво "ВКонтакте", чому передувала заборона на ВК.