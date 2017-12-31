ВКонтакте розіслала росіянам привітання з Новим роком українською

Соцмережа "ВКонтакте" розіслала користувачам привітання з Новим роком українською.

Як пише Lenta.ru, увагу на таке повідомлення звернули користувачі з Росії.

"З прийдешнім святом! Привiтайте друзiв з Новим роком", - йдеться у повідомленні.

Коментарів від представників адміністрації соцмережі поки не надходило.