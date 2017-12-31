ВКонтакте розіслала росіянам привітання з Новим роком українською

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Неділя, 31 грудня 2017, 17:58

Соцмережа "ВКонтакте" розіслала користувачам привітання з Новим роком українською. 

Як пише Lenta.ru, увагу на таке повідомлення звернули користувачі з Росії.

"З прийдешнім святом! Привiтайте друзiв з Новим роком", - йдеться у повідомленні.

Коментарів від представників адміністрації соцмережі поки не надходило.

Як відомо, у червні 2017 року в Україні припинило роботу українське представництво "ВКонтакте", чому передувала заборона на ВК.

Теми: Росія соцмережі
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