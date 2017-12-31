У Польщі назвали можливі варіанти розміщення місії ООН на Донбасі

Міністр закордонних справ Польщі Вітольд Ващиковський розповів, що є три варіанти розміщення місії ООН на Донбасі.

Про це він заявив в інтерв'ю РАР, передає "Укрінформ".

"Перший варіант передбачає започаткування миротворчої операції, яка відрізала б Донбас від України. На цю концепцію, скоріше за все, не погодиться Київ, оскільки це призведе до довготривалого від'єднання східних регіонів від України", - зазначив Ващиковський.

Другий сценарій передбачає початок роботи миротворчої місії на російсько-українському кордоні.

"Але на цей варіант, ймовірно, не погодиться Москва, оскільки це означало б позбавлення сепаратистів російської допомоги і підтримки", - вважає Ващиковський.

У третьому варіанти Москва пропонує, щоб місію ООН об'єднали з місією ОБСЄ і своїм моніторингом вони б покривали весь Донбас.

"Здається, що цей сценарій буде складно реалізувати з огляду на масштаби - це вимагало б багатотисячної операції. Додатково росіяни ставлять вимогу, щоб до складу місії не входили солдати країн НАТО, а лише нейтральних країн", - підкреслив глава МЗС Польщі

Він додав, що мало країн наважилися брати участь у такій операції.

"А найбільшою проблемою є те, що така операція загрожує набуттям сепаратистами на Донбасі легітимності, оскільки мусила б бути підписана якась угода з сепаратистами. Це могло б підняти їх політичний статус, що є проблемою як для України, так і для інших країн, зокрема Польщі, які не визнають сепаратистів",- заявив Ващиковський.

Міністр зауважив, що потрібно надалі шукати компроміс, який з одного боку давав би гарантію припинення бойових дій і безпеки для місцевого населення, а з іншого - не призвів би до довготривалих політично-правових змін.