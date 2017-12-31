У соборі Чехії ялинку прикрасили назвами окупованих міст Донбасу

12158 переглядів
Неділя, 31 грудня 2017, 19:44

Ялинку у соборі святого Віта у Празі прикрасили листками з назвами окупованих міст Донбасу.

Про це повідомив посол України в Чехії Євген Перебийніс.

"Прага. Головний собор Чехії — Собор святого Віта. Новорічна ялинка в кольорах українського прапора. Замість прикрас — назви українських міст на Донбасі, окупованих Росією. Дякуємо за підтримку! Вони обов'язково будуть звільнені. Слава Україні! З Новим роком!", — написав посол у Facebook.

Теми: Донбас Чехія
powered by lun.ua
По темі
У Польщі назвали можливі варіанти розміщення місії ООН на Донбасі 31 грудня 2017, 19:24
У передноворічний день у зоні АТО не зафіксували порушень перемир’я 31 грудня 2017, 18:34
Поблизу Кримського поранено українського бійця 31 грудня 2017, 13:11
Усі новини
Головні новини
У соцмережах стартував проект "Кримське дитинство" для підтримки дітей політв'язнів
Вітання президента: Порошенко пообіцяв у 2018 році економічне піднесення
Супрун розповіла, як встояти перед "харчовою облогою" на свята
У Польщі назвали можливі варіанти розміщення місії ООН на Донбасі
Усі новини
Книги

"Жменька тепла для мами". Уривок із книжки Сашка Дерманського

Підсумки року

Що дочитати, послухати і передивитися до кінця 2017-го

наше

Календар Yellow&Blue 2018 з незвичайною Україною