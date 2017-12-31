На Львівщині перекинувся автобус - постраждали 8 людей

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Неділя, 31 грудня 2017, 21:11

У ніч зі суботи на неділю на об’їзній дорозі поблизу села Воля-Висоцька у Львівській області перекинувся пасажирський мікроавтобус Mercedes Sprinter, травми отримали 8 людей.

Про це повідомила прес-служба ГУ НП у Львівській області, передає "Zaxid.net".

Аварія трапилась близько 2:20. За кермом був 35-річний тернополянин, який не впорався з керуванням. Мікроавтобус перекинувся, внаслідок чого постраждали 8 людей, в тому числі і водій. Авто прямувало з Польщі до Тернополя.

 
фото: Ігор Зінкевич

П’ятьох постраждалих доставили у жовківську лікарню, а ще трьох відвезли у медзаклади Львова.

Правоохоронці встановлюють обставини ДТП.

Теми: Львівщина ДТП
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