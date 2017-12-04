Філарет готовий зустрітися з Кірілом, але не відмовиться від автокефалії

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Понеділок, 4 грудня 2017, 00:23

Глава УПЦ Київського патріархату Філарет (Денисенко) готовий зустрітися для переговорів з главою РПЦ патріархом Кірілом, але не відмовиться від ідеї автокефалії Української церкви.

Про це він заявив в ефірі телеканалу "1+1", передає "Інтерфакс-Україна".

"Якби він (патріарх Кіріл) запропонував зустрітися, я б, звичайно, погодився, але від своєї позиції - автокефалії Української церкви - не відступив б ", - підкреслив Філарет.

При цьому він зазначив, що поки таких пропозицій не надходило.

"Я попереджав, що незалежно від того, як завершаться ці переговори, яким буде рішення архієрейського собору РПЦ, щоб ми залишалися єдиними, тому що для нас єдність має більше значення, ніж автокефалія", - наголосив патріарх.

Як відомо, раніше на сторінці Архієрейського собору, який відбувається у Москві, поширили інформацію про звернення митрополита Філарета, у якому він нібито просив про помилування.

Пізніше речник УПЦ-КП заперечив цю інформаціюВін зазначив, що патріарх Філарет ніколи не направляв і не направлятиме на адресу Російської православної церкви, патріарха Кирила або когось іншого прохання про помилування.

Теми: Філарет церква Росія
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