Авіаудар армії Асада в Сирії: 25 загиблих

Щонайменше 25 людей загинули у результаті авіаудару по району Східна Гута в Сирії.

Про це повідомляє AFP з посиланням на Сирійський центр моніторингу прав людини.

Серед загиблих - 6 дітей.

За інформацією агентства, авіаудар провели урядові війська Асада.

Район Східна Гута знаходиться біля столиці Сирії - Дамаску. Він контролюється повстанцями і з 2013 року перебуває в облозі урядових військ.

Як відомо, 26 листопада в результаті авіаударів військ Асада і РФ загинули понад 70 осіб.