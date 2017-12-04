Авіаудар армії Асада в Сирії: 25 загиблих
Щонайменше 25 людей загинули у результаті авіаудару по району Східна Гута в Сирії.
Про це повідомляє AFP з посиланням на Сирійський центр моніторингу прав людини.
Серед загиблих - 6 дітей.
За інформацією агентства, авіаудар провели урядові війська Асада.
Район Східна Гута знаходиться біля столиці Сирії - Дамаску. Він контролюється повстанцями і з 2013 року перебуває в облозі урядових військ.
Як відомо, 26 листопада в результаті авіаударів військ Асада і РФ загинули понад 70 осіб.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.