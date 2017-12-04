Доба в АТО: 38 обстрілів, 1 боєць ЗСУ загинув

За минулу добу, 3 грудня, бойовики 38 разів порушили перемир'я – 1 боєць ЗСУ загинув, ще 4 – поранено.

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО.

"Ситуація у районі проведення АТО залишається тривожною. Російсько-окупаційні війська все частіше здійснюють обстріли позицій сил АТО з озброєння, яке мало б бути відведеним від лінії зіткнення, зокрема й із застосуванням танків", – йдеться у заяві.

На Луганському напрямку, із настанням темної пори доби, ворог активізувався біля Троїцького і Луганського. Поблизу цих прифронтових населених пунктів противник вів вогонь із 120-мм мінометів.

Із гранатометів та стрілецької зброї загарбники неодноразово обстрілювали наші позиції неподалік Новоолександрівки, Жовтого, Золотого та Кримського.

На Донецькому напрямку увечері епіцентр протистояння з Приазов’я перемістився до передмістя Авдіївки – окупанти неодноразово відкривали вогонь із всього наявного піхотного озброєння. Ближче до опівночі понад годину ворог вів вогонь із озброєння танка.

Із мінометів калібру 82 мм противник обстрілював оборонців Верхньоторецького і Лебединського, а з гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї – захисників Талаківки і Мар’їнки.



