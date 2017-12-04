Негода лишила без світла 88 населених пунктів на заході

У ніч з 3 грудня на 4 грудня внаслідок ускладнення погодних умов було знеструмлено 88 населених пунктів у 3 областях.

Через дощ та налипання мокрого снігу спрацювала система захисту ліній електропередач, повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій.

Відтак, у Львівській області без електропостачання опинився 41 населений пункт, у Закарпатській – 30 н.п., у Волинській – 17 н.п.

До відновлення електропостачання населених пунктів залучено бригади обленерго.

Як відомо, напередодні через складні погодні умови рятувальники відправили важку техніку у високогір’я Закарпаття і на гірські перевали Львівської області.

На частині траси Київ-Чоп обмежили рух. На території Львівської області через снігопад з 17:00 неділі обмежили рух вантажівок.