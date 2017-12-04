Посол у США миритиме НАБУ і ГПУ в Вашингтоні

Посол України в США Валерій Чалий сподівається залагодити конфлікт між керівництвом Генпрокуратури та Антикорупційного бюро України під час візиту представників цих відомств до Вашингтона.



Про це він заявив в ефірі програми "Завтра" на телеканалі "112 Україна".



"Від сьогодні вже тут директор НАБУ Артем Ситник, керівник антикорупційної прокуратури Назар Холодницький приїде, приїдуть керівники правоохоронних структур, Генеральної прокуратури. Думаю, ми тут у посольстві їх об'єднаємо", – заявив посол.



За словами Чалого, також від ГПУ в Вашингтон прилетить заступник генпрокурора Євген Єнін.



Як відомо, 29 листопада агента НАБУ звинуватили в провокації на хабар, а в конспіративних приміщеннях бюро провели обшуки, вилучили техніку. Відомство Ситника заявило, що ГПУ і СБУ зірвали їхню спецоперацію і чинять диверсію проти детективів НАБУ.



Генпрокурор Юрій Луценко назвав методи НАБУ неприпустимими, а пізніше і зовсім заявив, що деякі агенти бюро "поза законом", адже обрані не на конкурсі, а техніку Антикорупційного бюро назвав незаконною. Ситник це спростував.



Президент Петро Порошенко сказав, що боротьба антикорупційних структур в Україні нагадує бразильський карнавал. Ситник на це відповів, що керівники інших правоохоронних органів намагаються зірвати антикорупційну реформу.