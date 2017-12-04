У Путіна відповіли на запит Умерова про причини його звільнення

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Понеділок, 4 грудня 2017, 12:05

Адміністрація президента РФ Володимира Путіна не захотіла пояснювати, на якій підставі були звільнені кримськотатарські лідери Ільмі Умеров і Ахтем Чийгоз.

Про це йдеться у відповіді АП на запит Умерова.

"У п'ятницю (1 грудня – ред.) отримали від адміністрації Путіна ось таку відповідь на ім'я адвоката, який подав запит про ознайомлення нас з указом президента про моє "звільнення". На жаль, нічого не прояснилося. Я до сих пір не знаю, на якій підставі мене "звільнили", або "пробачили", або "реабілітували", або "обміняли", або "помилували"...", - пише заступник голови Меджлісу кримських татар.

За словами Умерова, він навіть не впевнений, чи існує взагалі відповідний указ Путіна.

"Може зовсім немає, а я рахуюся "в бігах"? А якщо він все ж є, чому мене з ним не ознайомили?" - задається він питанням.

"Чому мене і Ахтема Чийгоза оманним шляхом, не ставлячи до відома, відвезли спецбортом (літаком) до Анкари і передали турецьким спецслужбам? Причому, організували це як надсекретну спецоперацію. Чому не залишили нас вдома, у Криму? Чи означає це, що я не зможу заїхати до Криму? Якщо не можу - на якій підставі? Якщо можу - дайте мені про це знати", - обурюється Умеров.

За інформацією "Української правди", формальність для звільнення виконав колаборант - муфтій мусульман Криму Еміралі Аблаєв. Саме він надіслав Путіну прохання про помилування Умерова й Чийгоза.

 

Як відомо, раніше Умеров відправив запит у РФ щодо умов свого звільнення.

У середу, 29 листопада, турецький телеканал Haberturk повідомив, що Туреччина обміняла Умерова та Чийгоза на двох росіян, яких звинувачують у шпигунстві.

25 жовтня засуджених окупантами Криму заступників голови Меджлісу кримськотатарського народу Ільмі Умерова та Ахтема Чийгоза видали Туреччині. Звідти вони вирушили в Україну.

До цього вони відмовилися писати прохання про помилування.

Українська правда
Теми: кримські татари Крим Путін Росія
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