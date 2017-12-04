Жебрівський: Бойовики обстріляли цивільний автомобіль

584 перегляди
Понеділок, 4 грудня 2017, 12:28

Проросійські бойовики обстріляли цивільний автомобіль у Майорську Донецької області.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив глава Донецької облВЦА Павло Жебрівський.

"Вчора ввечері у Майорську рашисти обстріляли цивільне авто. Як доповідає мені голова ВЦА Зайцевого Володимир Весьолкін, куля, випущена з боку окупованої території (з терикону шахти імені Ізотова), влучила у автівку, коли водій – місцевий мешканець - ставив її в гараж. Треба вважати дивом те, що чоловік відбувся лише переляком", - написав він.

"Це чергове підтвердження того, що для проросійських наймитів слова "перемир’я" та "безпека цивільних" - порожній звук", - додав Жебрівський.

Як відомо, штаб АТО повідомив, що за минулу добу, 3 грудня, бойовики 38 разів порушили перемир'я – 1 боєць ЗСУ загинув, ще 4 – поранено.

Українська правда
Теми: Донбас АТО
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
Депутати можуть ухвалити закон по Донбасу в середині грудня 4 грудня 2017, 12:16
Доба в АТО: 38 обстрілів, 1 боєць ЗСУ загинув 4 грудня 2017, 06:20
Бойовики знову обстріляли Донецьку фільтрувальну станцію 3 грудня 2017, 19:48
powered by lun.ua
Усі новини
Головні новини
У штабі уточнили, де зазнали втрат сили АТО: 1 загиблий 4 поранених
Порошенко заступився за Newsone
У Путіна відповіли на запит Умерова про причини його звільнення
Аваков закликає припинити блокувати "Newsone"
Усі новини
здоров'я

6 змін, які відбуваються з нашим тілом, коли на вулиці стає холодно

небайдужі

"Літаючий будинок", або Хто вводить дітей з інтернатів у реальне життя

нова школа

Педагоги з народу. Як молодь їде в села вчителювати