Мокрий сніг і ожеледицю прогнозують українцям у найближчі дні

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Понеділок, 4 грудня 2017, 12:36

У найближчу добу холодна повітряна маса, що переміщується із Західної Європи, охопить більшу частину території України.

Погоду західних, північних та центральних областей визначатиме атмосферний фронт, повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на Укргідрометцентр.

У західних, північних та більшості центральних областей невеликий мокрий сніг, вночі в Луганській області мокрий сніг і дощ, на дорогах місцями ожеледиця; на решті території без опадів. Вітер переважно північно-західний, 5-10 м/с.

Температура вночі 0-5° морозу, вдень 2° морозу до 3° тепла, на крайньому півдні країни до 6° тепла.

У Карпатах невеликий сніг, температура вночі 5-10° морозу, вдень 3-8° морозу.

До 5 грудня у високогір'ї Івано-Франківської та східної частини Закарпатської областей зберігається значна лавинна небезпека (3 рівень).

 
meteo.gov.ua

У Києві – невеликий мокрий сніг; на дорогах подекуди ожеледиця. Вітер переважно північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 1-3° морозу, вдень близько 0°.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії в Києві 05 грудня найвища температура вдень була 14,7 у 2008 році, найнижча вночі -19,3 у 1902 році.

Погода 5 грудня
Погода 5 грудня

На 6 грудня синоптики прогнозують в Україні незначний мокрий сніг і дощ, вдень у західних і північних областях помірні опади. На дорогах місцями, крім півдня, ожеледиця. Вітер західний і північно-західний, 7-12 м/с.

Температура вночі 1-6° морозу, на узбережжі морів 0-3° тепла; вдень 0-5° тепла, на крайньому півдні країни до 7° тепла.

У Києві в середу – вночі невеликий сніг, вдень помірний мокрий сніг і дощ; на дорогах подекуди ожеледиця. Вітер північно-західний, західний, 5-10 м/с. Температура вночі 1-3° морозу, вдень близько 0°.

Прогноз погоди на 6 грудня
Прогноз погоди на 6 грудня

Теми: погода
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