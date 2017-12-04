Суд дозволив спецрозслідування щодо депутата РФ Затуліна

Печерський райсуд Києва дав дозвіл на проведення спецрозслідування відносно депутата Держдуми Російської Федерації Костянтина Затуліна, підозрюваного у посяганні на територіальну цілісність і недоторканість України.

Про це повідомляє сайт Генеральної прокуратури.

"Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду Києва від 1.12.2017 задоволено клопотання прокурора та надано дозвіл на здійснення спеціального досудового розслідування", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що після проведення необхідних слідчих та інших процесуальних дій обвинувальний акт стосовно Затуліна передадуть до суду для проведення заочного засудження.



Як відомо, Головна військова прокуратура ГПУ здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні від 20.10.2015 року за підозрою Затуліна у вчиненні в період лютого – березня 2014 року кримінальних правопорушень, пов’язаних із посяганням на територіальну цілісність і недоторканість України, плануванням, підготовкою, розв’язуванням та веденням агресивної війни (ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 110; ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 437 КК України).

12 вересня Затуліна оголосили в державний розшук.

26 вересня слідчий суддя надав дозвіл на його затримання та доставку в суд для розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Як відомо, у серпні 2016 року генпрокурор Юрій Луценко назвав прізвища 18 російських військових високопосадовців, яким повідомили про підозру у організації гібридної війни з Україною.

Ключовою особою в організації називали радника президента Російської Федерації Сергія Глазьєва. У записі продемонстрованому ГПУ Затулін спілкується із Глазьєвим 28 лютого 2014 року щодо "фінансування правопорушень в Одеській і Харківській областях". Зокрема у розмові йдеться про фінансування загонів "козаків".

У листопаді депутат Держдуми РФ Костянтин Затулін заявив, що Москва повинна скасувати акти 1954 року, згідно з якими, півострів Крим передали до складу тодішньої УРСР.