В Москві замінували ФСБ – РосЗМІ

В Москві екстрені служб перевіряють інформацію про загрозу вибуху в одному з будинків ФСБ.

Про це у понеділок повідомляє російське агентство ТАСС із посиланням на джерело в екстрених службах.

"Інформація про загрозу надійшла за адресою: вул. Велика Луб'янка, будинок 21, корпус 1/1. За даною адресою розташовується адміністративна будівля, в якому знаходяться підрозділи ФСБ Росії", - повідомило джерело.

Наразі на місце прибули кінологи.

Інформація про евакуацію не надходила.

Як відомо, у вересні по всій Росії надходили повідомлення про мінування держустанов і магазинів.