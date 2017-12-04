Блокування NewsOne: поліція думає, чи відкривати провадження
Поліція має одну добу на відкриття кримінального провадження за фактом блокування невідомими роботи телеканалу NewsOne.
Про це "Українській правді" сказала речник поліції Києва Оксана Блищик.
"Вчора правоохоронці оглянули територію. Там заблоковано в'їзд, але розблоковані входи-виходи. Є доба для того, щоб визначитися з правовою кваліфікацією цієї події", - сказала Блищик.
Водночас як повідомляє сайт NewsOne, 4 грудня на місце події прибув заступник міністра внутрішніх справ Вадим Троян і запропонував блокувальникам і керівництву каналу поїхати у Нацраду з питань телебачення і радіомовлення для мирного вирішення проблеми.
Відзначається, що виконавчий продюсер телеканалу Василь Голованов погодився на 15:00 приїхати у Нацраду.
На місці події чергують правоохоронці.
Як відомо, 3 грудня невідомі у камуфляжі і балаклавах заблокували телеканал NewsОne мішками з піском і колючим дротом, заявляючи, що не згодні з "політикою каналу".
Вони заявили, що вимагають вибачень від власника телеканалу, нардепа Євгена Мураєва, який назвав Революцію Гідності "державним переворотом влади".
Також блокувальники вимагають від NewsОne змінити риторику з проросійської на проукраїнську.
Мураєв заявив, що до блокування телеканалу причетний керівник "Братства" Дмитро Корчинський.
Журналісти NewsОne звернулись до президента Петра Порошенка та голови МВС Арсена Авакова з проханням втрутитись у ситуацію.
Аваков закликав активістів, які заблокували NewsOne, припинити акцію, а власникам і редакторам телеканалу рекомендував припинити провокувати людей.
У МВС повідомили, що співробітники поліції не виявили фактів правопорушень на місці проведення акції протесту.
Президент Петро Порошенко став на захист телеканалу NewsОne, заявивши, що будь-який тиск на засоби масової інформації – неприпустимий.
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