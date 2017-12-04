Суд не дозволив збільшити розмір застави Каськіву

Апеляційний суд залишив ухвалу Печерського суду про заставу екс-керівнику Держагентства з інвестицій та управління національними проектами Владиславу Каськіву.

Про це повідомляють джерела УП.

За інформацією співрозмовника, суд залишив ухвалу Печерського суду про запобіжний захід у вигляді арешту з можливістю внести заставу, а апеляційну скаргу залишив без задоволення.

Генпрокуратура оскаржила в апеляційному суді запобіжний захід Каськіву та просила збільшити заставу зі 160 тисяч гривень, що їх призначив Печерський райсуд, до півмільйона гривень.

Слухання переносились двічі.

Першого разу - бо Печерський райсуд не надав необхідних документів апеляційному суду. Іншого разу, за словами представника суду, бо адвокати Каськіва подали клопотання задля вивчення повноважень прокуратура згідно до нового КПК.

Як відомо, 1 листопада 2017 року екс-голову Держкомінвестпроекту Владислава Каськіва екстрадували з Панами.

Цього ж дня Печерський районний суд Києва за клопотанням Генеральної прокуратури обрав Каськіву запобіжний захід у вигляді арешту із можливістю внесення застави.

Його звільнили в залі суду, впродовж 5 днів Каськів мав сплатити заставу 160 тисяч. Цю суму вніс юрист Віктор Єрмолаєв.

Крім того, зазначалося, що Каськів відшкодував державі ще до рішення суду майже 7,5 мільйонів гривень збитку.

Цю суму вніс батько екс-депутата Євгена Суслова, власник фермерського господарства Іван Суслов.

6 листопада ГПУ оскаржила рішення Печерського районного суду щодо Каськіва.

Як відомо, Каськіва було оголошено в розшук за ч. 5 ст. 191 КК України (заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах) та ч. 2 ст. 366 КК (службова фальсифікація).

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