У ГПУ розповіли, про що запитають на допиті агентів "Катерину" і Титенкова

До Генеральної прокуратури України запрошені на допит агенти Національного антикорупційного бюро Катерина Сікорська та Сергій Титенков.

Про це повідомив 4 грудня прес-секретар Генпрокуратури Андрій Лисенко.

"Їм буде поставлено ряд запитань що стосуються нещодавньої спільної спецоперації ГПУ та СБУ, в якій фігурували вищеназвані особи", – зазначив він.

За словами Лисенка, зокрема буде з'ясовуватися:

"Як були призначені на посади ці агенти, якщо вони не проходили відритий конкурс, як це вимагається законом про Антикорупційне бюро України. Також є запитання щодо існування у Сікорської та Титенкова допусків до державної таємниці, оскільки в них були знайдені документи з грифом "таємно".

"Законність використання детективами спеціальної апаратури, яка не зареєстрована в СБУ також буде цікавити слідчих", – зазначив Лисенко.

В ГПУ також мають намір з'ясувати "законність операції агентів НАБУ із провокування хабара представнику Державної міграційної служби України".

"Цікавим є те, чому вищезгадані агенти НАБУ не надали декларації про доходи, що є обов'язковою процедурою до них", – додав також речник ГПУ.

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Як відомо, 29 листопада прес-служба ДМСУ повідомила, що СБУ затримала агента НАБУ під час спроби передачі хабара першому заступнику голови державної міграційної служби Діні Пімаховій.

29 листопада у НАБУ проходили обшуки.

30 листопада НАБУ заявило, що Генпрокуратура та Служба безпеки втрутилися у його спецоперацію, а детектив НАБУ не пропонував хабар чиновнику Міграційної служби. За твердженням НАБУ, СБУ "завербувала" підозрювану для тиску та кримінального переслідування працівників антикорупційного бюро.

Пімахова заперечує, що вимагала хабар у 30 тисяч за легалізацію іноземців.

Генпрокурор Юрій Луценко на брифінгу 30 листопада заявив, що співробітники НАБУ не мали права пропонувати хабар першому заступнику голови ДМС, та що агенти бюро, всупереч закону, не проходили конкурсу, але мають доступ до таємних документів.

Національне антикорупційне бюро наполягає на наявності доказів корупції першого заступника голови Державної міграційної служби Діни Пімахової.