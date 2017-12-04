НАБУ взялося за коштовну нерухомість Льовочкіна в Україні та Франції – ЗМІ

Національне антикорупційне бюро хоче перевірити законність придбання заступником голови фракції "Опозиційний блок" Сергієм Льовочкіним 11 га землі під Києвом та будинку у Франції.

Про це повідомляє "Слово і діло".

За інформацією видання, детектив НАБУ подав клопотання до суду с проханням надати доступ до низки договорів про купівлю землі Льовочкіним в Обухові та Обухівському районі Київської області загальною площею понад 11 га, оскільки вважає, що її придбання не відповідає доходам депутата.

Як зазначається, в цьому клопотанні є також інформація про те, що нардеп вказав у своїй декларації придбання будинку площею 1 056 кв. м у Франції, в муніципалітеті Сен-Жан-Кап-Ферра за більш ніж 40 мільйонів євро. В законності його придбання НАБУ теж сумнівається.

Зокрема, за інформацією "Слова і діла", детектив попросив надати доступ до договорів про купівлю землі з метою підтвердження або спростування можливих фактів незаконного збагачення внаслідок придбання у власність вищевказаної нерухомості.

Як з'ясувала "Українська правда" в декларації Льовочкіна за 2016 рік дійсно вказаний будинок на 1056 квадратів і земельна ділянка площею 9 387 кв. м, розташовані у Франції. Обидва об'єкти придбані 16 липня 2012 року. Ціна і точне місце розташування не вказуються.

Крім того, у документі записані 3 земельні ділянки на 2700, 862 і 700 кв. м, а також будинок на 862 квадрати в Козині Обухівського району. Вартість цієї нерухомості теж не вказана.

В Антикорупційному бюро пообіцяли УП прокоментувати ситуацію найближчим часом.

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