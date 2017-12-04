Бойовики мінують Донбас російськими боєприпасами – СЦКК

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Понеділок, 4 грудня 2017, 16:05

Крім збільшення кількості обстрілів позицій ЗСУ та мирного населення у районі лінії розмежування, незаконні збройні формування окремих районів Донецької та Луганської областей нарощують старі та встановлюють нові мінні загородження.

Про це заявляє 4 грудня українська сторона Спільного центру з контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін.

Так, у районі проведення АТО помічені касетні боєприпаси російського виробництва (КПОМ-2) з протипіхотними осколковими мінами (ПОМ-2). Нанесене на них маркування чітко вказує, що вони були виготовлені у 1993 році на російському військовому заводі.

Українська сторона СЦКК наголошує: на території України зазначені міни ніколи не вироблялись та до ЗС України не поставлялись, тому й не могли бути захопленими "трактористами" чи "добуті у шахтах Донбасу".

"Тільки звірячою жорстокістю та ненавистю до мирного населення можна пояснити використання бойовиками НЗФ ОРДО та ОРЛО мін, які не піддаються розмінуванню", – йдеться в коментарі українських військових.

"Слід зауважити, що на сході України до початку російської інтервенції не було жодного арсеналу з мінними або іншими інженерними засобами ЗС України. Тому можна із впевненістю сказати, що всі міни, які встановлені окупаційно-терористичними військами на сході України надходили виключно з території Російської Федерації", – наголошують в СЦКК.

За словами військових, "такі дії НЗФ ОРДЛО вкотре демонструють стійке небажання дотримуватись Мінських домовленостей, взятих на себе зобов’язань в рамках Тристоронньої контактної групи щодо виконання "шкільного" режиму тиші по всій лінії розмежування сторін та про зацікавленість в подальшому загостренні конфлікту".

Теми: Донбас ОРДЛО Росія
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