Нацрада з телерадіомовлення хоче більше повноважень

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Понеділок, 4 грудня 2017, 16:05

В Нацраді з питань телебачення і радіомовлення  хочуть збільшити свої повноваження, щоб не залишати "безкарними" сепаратистські заяви в українських ЗМІ.  

Про це йдеться в заяві Нацради.

"Для того, щоб дії регуляторного органу були адекватні сучасним загрозам, повноваження Національної ради повинні бути посилені. Це дозволить оперативно регулювати інформаційний простір і не допускати жодних безкарних заяв або будь-якої інформаційної політики, що заперечує територіальну цілісність України або піддає сумніву такі визначні події, як Революція Гідності", - повідомили в нацраді.

Зазначається, що у зв’язку із ситуацією, спричиненою висловлюваннями в прямому ефірі власника каналу NewsOne, Нацрада підтримує слова президента Петра Порошенка про неприпустимість "підігрування російській пропаганді".

"Національна рада, яка послідовно відстоює позиції дотримання принципів свободи слова і журналістських стандартів, вважає, що блокування роботи вітчизняних медіа і будь-які інші перешкоджання діяльності законослухняних ЗМІ в Україні є неприпустимими", - йдеться в заяві.

Водночас там додають, що в умовах інформаційної агресії та окупації українських територій, регулятор повинен мати "ефективні механізми реагування на виклики, що постають у медійній сфері".

Як відомо, 3 грудня невідомі у камуфляжі і балаклавах заблокували телеканал NewsОne мішками з піском і колючим дротом, заявляючи, що не згодні з "політикою каналу".

Вони заявили, що вимагають вибачень від власника телеканалу, нардепа Євгена Мураєва, який назвав Революцію Гідності "державним переворотом влади".

Також блокувальники вимагають від NewsОne "змінити риторику з проросійської на проукраїнську".

Журналісти NewsОne звернулись до президента Петра Порошенка та голови МВС Арсена Авакова з проханням втрутитись у ситуацію.

Президент став на захист телеканалу NewsОne, заявивши, що тиск на ЗМІ – неприпустимий.   

Українська правда
Теми: Нацрада ЗМІ інформаційна війна
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