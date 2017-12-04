Суд у справі Януковича продовжив засідання з новим адвокатом
Оболонський районний суд Києва продовжив засідання з розгляду кримінального провадження за обвинуваченням екс-президента України Віктора Януковича у державній зраді.
Засідання продовжилося за участю нового адвоката Януковича Ігоря Ляшенка, передає "Інтерфакс-Україна".
Вказується, що на засіданні в понеділок колегія суддів продовжила досліджувати докази, надані в цій справі головною військовою прокуратурою України.
Раніше у понеділок адвокат Януковича Віталій Сердюк приніс до Печерського райсуду Києва на розгляд справи Майдану бруківку, бейсбольні бити і пляшки з нібито "коктейлями Молотова".
Як відомо, 26 жовтня суд надав нового державного адвоката Ігоря Ляшенка екс-президенту Віктору Януковичу, обвинуваченому у державній зраді.
29 червня 2017 року Оболонський районний суд Києва постановив розглядати заочно кримінальне провадження за обвинуваченням Януковича в державній зраді та низці інших злочинів проти державності України.
У процесі про держзраду Янукович звинувачується в скоєнні злочинів, передбачених ч. 5 ст. 27 (мова йде про спільництво як одну з категорій співучасника злочину), ч. 3 ст. 110 (зазіхання на територіальну цілісність і недоторканність України, що призвело до загибелі людей або інших тяжких наслідків; передбачає позбавлення волі на термін від 7 до 12 років), ч. 1 ст. 111 (державна зрада, передбачає позбавлення волі на термін від 10 до 15 років), ч. 2 ст. 437 (ведення агресивної війни або агресивних воєнних дій, передбачає позбавлення волі на термін від 10 до 15 років) Кримінального кодексу України.
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