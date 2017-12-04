Корнет, який "скинув" Плотницького, фігурує в розслідуванні СК РФ

Головне слідче управління Слідчого комітету Росії розслідує справу про вбивство в листопаді 2016 року росіянина Артема Булгакова, який служив в охороні так званого "екс-міністра МВС ЛНР" Ігоря Корнета.



Про це пише 4 грудня РБК, посилаючись на джерело в СКР.



У дорученні СКР про проведення слідчих і процесуальних дій у справі про загибель Булгакова йдеться про можливу роль Корнета і так званого "заступника генпрокурора" ЛНР" Сергія Горенка в приховуванні слідів вбивства.

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Російський кадровий військовий Артем Булгаков 1989 року народження у червні 2014 офіційно пішов у запас зі служби в 7-ї гвардійської десантно-штурмової дивізії і в той же місяць зателефонував матері і зазначив, що знаходиться в Донецьку.



За її словами, він зайшов на Донбас з боку Росії. В ОРДО Булгаков служив в так званому "управлінні спеціальних операцій прокуратури", а також в розвідвзводі.

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З 15 січня 2015 року було стрільцем в міжнародній бригаді "П'ятнашка". Потім переїхав до окупованого Луганська і потрапив на службу в так зване "МВС ЛНР".



9 листопада 2016 року Булгаков загинув.



Згідно з висновком луганських судмедекспертів, причиною смерті стала гостра крововтрата в результаті сліпого кульового поранення, пошкодження грудної клітки і внутрішніх органів.



В "ЛНР" стверджували, що він випадково вистрілив собі в груди під час чищення зброї.



Мати загиблого Вікторія Аляб'єва сумнівається у версії самострілу: її луганським родичам, які приїхали в морг, командир покійного заявив, що той загинув від кулі снайпера "на виконанні завдання". Але слідчий в так званій "прокуратурі "ЛНР"сказав, що, згідно зі свідченнями командира, причиною смерті став самостріл.



У лютому 2017 року Аляб'єва написала заяву в СКР.



СКР з'ясував обставини загибелі Булгакова, встановлені в результаті слідчих дій. Зазначалося, що Булгаков з 25 вересня по 9 листопада 2016 року служив в особистій охорони Корнета.



9 листопада вдень він перебував в адміністративній споруді "МВС" в Луганську. У коридорі блоку "Б", за версією слідства, виникла конфліктна ситуація і на грунті "неприязних відносин" один зі співробітників "МВС ЛНР" дістав вогнепальну зброю і направив його на Булгакова. Той спробував лівою рукою відвести ствол від себе, але його опонент вистрілив – куля прошила руку і потрапила в груди Булгакова, вказали слідчі СКР.



Той, хто стріляв, як стверджують в СКР, доповів Корнету про інцидент, після чого так званий "міністр МВС" дав вказівку оформити Булгакова як "співробітника МВС", який загинув в результаті необережного поводження зі зброєю.



"З метою повної перевірки доказів у кримінальній справі необхідно провести окремі слідчі і процесуальні дії з особами на території "ЛНР", встановленими за результатами розслідування", заявив РБК співрозмовник у СКР.



За його словами, найближчим часом Корнету планується надіслати повістку на допит до Слідчого комітету в рамках загальної кримінальної справи "за злочинами на території України".

Як відомо, в листопаді 2017 року в результаті конфлікту Корнета з ватажком луганських бойовиків Ігорем Плотницьким останній втік до Москви, де заявив про відставку за станом здоров'я.