Сили АТО відбили напад диверсантів неподалік Дебальцевого - штаб

На Світлодарській дузі українські військові відбили напад диверсійно-розвідувальної групи.

Про це повідомляє 4 грудня ввечері прес-центр штабу АТО.

"Один з підрозділів Збройних Сил України, який виконує бойові завдання в даному районі, відбив напад диверсійно-розвідувальної групи російсько-окупаційних військ зі складу 7-ї окремої мотострілецької бригади 2 Армійського корпусу 8 Армії Південного військового округу РФ", – йдеться в повідомленні.

За даними штабу АТО, в результаті бойового зіткнення диверсанти кинули на місці двох поранених та одного вбитого і поспіхом залишили місце сутички.

У штабі зазначають, що противник не припиняє ведення посиленої розвідки на Світлодарському напрямку.

"У тому числі залучає до виконання завдань ДРГ, метою яких можуть бути проведення провокацій, здійснення диверсій на об’єктах транспортної інфраструктури, у місцях скупчення цивільного населення для подальшого обвинувачення та дискредитації підрозділів ЗСУ", – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що виявлену 4 грудня загрозу локалізовано.