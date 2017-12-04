У Льовочкіна відреагували на перевірку НАБУ його майна
Народний депутат від "Опозиційного блоку" Сергій Льовочкін спростовує наявність у нього і членів його сім'ї землі в Київській області.
Про це повідомляє прес-служба народного депутата.
"Все належить і використовується Сергієм Льовочкіним майно, в тому числі на території України і Французької республіки, придбано відповідно до вимоги закону і відображено в його декларації, опублікованій на сайті НАЗК", - повідомили у нардепа.
У Льовочкіна назвали оприлюднення такої інформації "негативною інформаційною кампанію", яку пов'язали з його політичною діяльністю.
Як відомо, раніше у ЗМІ з'явилася інформація, що Національне антикорупційне бюро хоче перевірити законність придбання заступником голови фракції "Опозиційний блок" Сергієм Льовочкіним 11 га землі під Києвом та будинку у Франції.
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