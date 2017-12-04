У Києві обмежать рух транспорту по Московському мосту

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Понеділок, 4 грудня 2017, 19:31

У столиці 5 грудня обмежать рух транспорту на Московському мосту через ремонт дорожнього покриття.

Про це повідомляється на сайті КМДА з посиланням на "Київавтодор".

Рух транспорту обмежать з 11:00 до 13:00 – у першій смузі руху в напрямку просп. Генерала Ватутіна та з 13:00 до 18:00 – у першій смузі руху в напрямку станції метро "Петрівка".

Комунальна корпорація попросила водіїв з розумінням поставитися до тимчасових незручностей, пов’язаних з ремонтними роботами.

Теми: Київ авто транспорт
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