Доопрацьований проект держбюджету-2018 передали в Раду

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Понеділок, 4 грудня 2017, 20:55

Доопрацьований проект закону про держбюджет на 2018 рік передали до Верховної Ради та направили до профільного комітету.

Про це повідомляється на сайті парламенту.

Зазначається, що 4 грудня проект закону про держбюджет України на 2018 рік (№ 7000) надійшов до Верховної Ради. Крім того, його направили на розгляд профільному комітету, керівництву парламенту та передали в тираж.

Як відомо, уряд затвердив проект бюджету на 2018 рік і віддав на розгляд в парламент 15 вересня, як це передбачено законодавством.

Пізніше Верховна рада підтримала в першому читанні проект державного бюджету на 2018 рік.

Теми: Верховна Рада бюджет
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