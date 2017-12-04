ДМС відмовила у наданні громадянства росіянці, яка воювала в "Айдарі"

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Понеділок, 4 грудня 2017, 23:22

Державна міграційна служба втретє відмовила російському добровольцеві Юлії Толопі, яка воювала в АТО на стороні Україні. Вона заявляє, що в Росії її розшукує ФСБ.

Про це доброволець написала на сторінці у Facebook.

"Завтра я вимушено повертаюсь в Росію! Це вимога української міграційної служби. Втретє вони відмовили мені на підставі того, що в мене немає довідки про несудимість з РФ.  В Росії мене розшукує ФСБ. За те, що я приїхала добровольцем протидіяти російській окупації", - розповіла дівчина.

Вона зазначила, що із самого початку війни, з літа 2014 року, вона служила в батальйоні Айдар, нещодавно закінчила службу в 58 бригаді.

"Отож коротко: доброволець з Росії, була спершу штурмовиком, командиром БМП, звільняла Луганщину. Потім займалась аеророзвідкою. Поранення, контузії", - сказала Толопа.

Вона підкреслила, що їй не допомогли депутатські запити та подання на ім’я президента від міністра.

"Мені не дають громадянство. Мене посилають на територію РФ, в російське консульство просити довідку про несудимість", - пояснює вона.

Дівчина побоюється, що її в Росії або у консульстві РФ її можуть викрасти співробітники ФСБ. Вона просить прийти і підтримати її 5 грудня.

 

Теми: Міграційна служба Росія АТО війна
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