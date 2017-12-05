Гройсман пообіцяв відмовитись від імпорту газу назавжди

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Вівторок, 5 грудня 2017, 00:23

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман розказав про плани відмовитися від імпорту газу до 2020 року.

Про це він заявив у вечірньому ефірі ICTV, повідомляє Укрінформ.

"Ми все ще імпортуємо газ. До 2020 року плануємо відмовитися від імпорту,  і у нас знизиться ціна на газ назавжди. Моя філософія – приймати  рішення назавжди. Не давати "подачки" людям", - сказав Гройсман.

Він переконаний, що наша держава абсолютно самодостатня щодо газу.

"Побудуємо самодостатню енергоефективну Україну", - запевнив прем'єр-міністр.

Раніше Гройсман заявляв, що Україна перебуває на другому-третьому місці в світі за родовищами газу.

Теми: газ Гройсман
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