Гройсман пообіцяв відмовитись від імпорту газу назавжди

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман розказав про плани відмовитися від імпорту газу до 2020 року.

Про це він заявив у вечірньому ефірі ICTV, повідомляє Укрінформ.

"Ми все ще імпортуємо газ. До 2020 року плануємо відмовитися від імпорту, і у нас знизиться ціна на газ назавжди. Моя філософія – приймати рішення назавжди. Не давати "подачки" людям", - сказав Гройсман.

Він переконаний, що наша держава абсолютно самодостатня щодо газу.

"Побудуємо самодостатню енергоефективну Україну", - запевнив прем'єр-міністр.

Раніше Гройсман заявляв, що Україна перебуває на другому-третьому місці в світі за родовищами газу.