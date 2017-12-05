Прокурор вимагає не скасовувати домашній арешт Манафорта

Запит колишнього політтехнолога Партії регіонів Пола Манафорта про зняття з нього домашнього арешту має бути відхилений, оскільки він може порушити припис суду.

Про це йдеться в документах суду, пише Reuters.

Спеціальний радник ФБР, який розслідує втручання Росії в президентські вибори в США в 2016 році, Роберт Мюллер заявив, що Манафорт спільно з російським колегою намагався опублікувати статтю про його роботу в Україні з метою вплинути на громадську думку.

У зв'язку з цим прокурор, який працює з Мюллером, заявив в суді, що прохання Манафорта про скасування домашнього арешту має бути відхилене, оскільки, якби стаття була опублікована, це було б порушенням судового припису не обговорювати справу публічно.

Як пише AP, ім'я співавтора неопублікованої статті не називається, проте відомо, що він давно співпрацює з Манафортом і пов'язаний з російською розвідкою.

Крім того, стаття мала бути опублікована під чужим ім'ям.

"Навіть якби написана примарою стаття, була абсолютно точною, справедливою ​​і збалансованою, це було б порушенням припису Суду від 8 листопада, якби вона була опублікована", - заявили прокурори.

За даними прокурорів, спроби опублікувати статтю були виявлені минулого четверга, про що попередили адвоката Манафорта. Той, у свою чергу запевнив, що документ не буде опублікований.

Раніше повідомлялося, що Манафорт домовився про звільнення під заставу в розмірі 11,65 мільйона доларів.

Нагадаємо, колишньому керівнику президентської кампанії Дональда Трампа Полу Манафорту і його колишньому бізнес-партнеру Ріку Гейтсу пред'явлені звинувачення по 12 пунктам.

Манафорт є однією з ключових фігур в розслідуванні втручання РФ у президентські вибори в США в минулому році.

У серпні 2016 Манафорт пішов з посту керівника передвиборної кампанії Трампа. Це сталося, зокрема, після того, як українські правоохоронці підтвердили наявність його прізвища у документах, які, як припускається, описують багатомільйонні нелегальні виплати, що здійснювала Партія регіонів у 2007-2012 роках.