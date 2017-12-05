Верховний суд США схвалив заборону на в'їзд громадянам 8 країн

841 перегляд
Вівторок, 5 грудня 2017, 01:40

Верховний суд США повністю задовольнив запит Білого дому на запровадження обмежень на подорожі до США для громадян 8-ми спеціально визначених країн.

Про це повідомляє Голос Америки.

Останній - вже третій - варіант президентського указу запроваджує обмеження на подорожі до США громадянам 8 країн - Сирії, Лівії, Ірану, Ємену, Чаду, Сомалі, Північної Кореї та Венесуели.

При цьому, як повідомляє The Washington Post, дана версія указу не містить часових обмежень.

Раніше різноманітні американські суди ухвалювали рішення про невідповідність законодавству США попередніх варіантів президентських указів з даного приводу.

Рішення Верховного суду переважає ті судові ухвали. Ухвалу Верховного суду назвали принципово важливим здобутком для президента США.

Теми: США Трамп
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
Прокурор вимагає не скасовувати домашній арешт Манафорта 5 грудня 2017, 01:12
Посол США: Вашингтон продовжить допомагати НАБУ та САП 4 грудня 2017, 21:45
Посол США в НАТО: з Росією "бізнесу як завжди" не буде 4 грудня 2017, 19:41
powered by lun.ua
Усі новини
Головні новини
Луценко не поїхав у США на Глобальний Форум з повернення активів
Головні новини дня – за 60 секунд
ГПУ порушила провадження щодо Центра Бендукідзе
Сили АТО відбили напад диверсантів неподалік Дебальцевого - штаб
Усі новини
флешмоб

#Іnvisiblebox: перестрибни невидимий ящик

гастро-тур

Ресторанна премія "Сіль" назвала найкращі заклади України

Made in Ukraine

7 українських брендів зимового взуття