ЗМІ: У 2014 році пішли з життя 790 російських військових

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Вівторок, 5 грудня 2017, 07:14

У російській армії в 2012 – 2015 роках померли 2642 особи, з них найбільше, 790, у 2014 році.

Цю інформацію в документах Міністерства оборони про страхування військовослужбовців виявила російська газета "Ведомости", яка публікує відскановані копії цих паперів, пише Радіо Свобода.

Причини смерті військових у цих документах не вказані. Саме міністерство оборони Росії з 2010 року не публікує інформацію про кількість загиблих військовослужбовців.

Як відомо, з 2014 року Росія розпочала у війну на сході України. Кремль офіційно відкидає звинувачення у використанні регулярних частин своєї армії на Донбасі і називає численних затриманих на сході України громадян Росії "добровольцями".

Від вересня 2015 року Росія проводить військову операцію в Сирії.

Офіційних даних про втрати російської армії за цей час також немає. Однак, за даними ЗМІ, лише за останній рік у Сирії загинули не менш як 40 російських військових.

Теми: Росія Донбас
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