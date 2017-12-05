ЗМІ: У 2014 році пішли з життя 790 російських військових

У російській армії в 2012 – 2015 роках померли 2642 особи, з них найбільше, 790, у 2014 році.

Цю інформацію в документах Міністерства оборони про страхування військовослужбовців виявила російська газета "Ведомости", яка публікує відскановані копії цих паперів, пише Радіо Свобода.

Причини смерті військових у цих документах не вказані. Саме міністерство оборони Росії з 2010 року не публікує інформацію про кількість загиблих військовослужбовців.

Як відомо, з 2014 року Росія розпочала у війну на сході України. Кремль офіційно відкидає звинувачення у використанні регулярних частин своєї армії на Донбасі і називає численних затриманих на сході України громадян Росії "добровольцями".

Від вересня 2015 року Росія проводить військову операцію в Сирії.

Офіційних даних про втрати російської армії за цей час також немає. Однак, за даними ЗМІ, лише за останній рік у Сирії загинули не менш як 40 російських військових.