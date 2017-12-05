Активісти заблокували автомобіль СБУ з Саакашвілі

Біля автомобілю спецпризначенців зібралась купа народу, вони блокують виїзди з двору будинку, де живе екс-президент Грузії Міхеіла Саакашвілі.

Про це йдеться з відеотрансляції прихильників Саакашвілі з місця подій.

Навколо автомобілів СБУ люди зімкнулись щільним кільцем та скандують: "Ганьба" "Хлопці, що ви робите? Ще рани не загоїлись!".

Фото кореспондента УП Євгена Руденка

Правоохоронці намагались відсторонити людей, які насувались на них, чоловік похилого віку впав, почалась штовханина.

За кілька секунд відеотрансляція обірвалася, в коментарях люди написали, що блокується зв'язок.

Також в коментарях закликають блокувати всі виїзди з провулків довкола будинку Саакашвілі та проколювати колеса автомобілям правоохоронців.

Як передає кореспондент УП, станом на 10.37 активісти продовжують блокувати мікороавтобус, який стоїть на вулиці Трьохсвятительській. Періодично спалахують бійки між протестувальниками та нацгвардіяцями.

Фото Севгіль Мусаєвої

Одного з поліцейських витягли з шеренги і почали бити, поліція його відбила та забрала назад.

У мікроавтобусі, де Саакашвілі, розбите лобове скло.

Люди кричать: "Не віддавайте Мішу, вони його вб'ють!".

Автомобіль намагається з'їхати на Європейську площу.

Одному чоловікові стало погано.

За оцінками кореспондента УП, правоохоронців рази в три візуально більше, ніж активістів.

Станом на 10.41 автомобіль з Саакашвілі повільно, але впевнено рухається вулицею.

Станом на 10.46 на вулиці Трьохсвятительській сталися сутички між активістами та правоохоронцями. Люди продовжуть скандувати "Ганьба!".

Як відомо, у вівторок у квартирі лідера "Руху нових сил" Міхеїла Саакашвілі провели обшук.

В свою чергу він виліз на дах і погрожував, що зістрибне.

Також активісти хотіли заблокувати виходи з будівлі, де живе лідер партії "Рух нових сил" Міхеіл Саакашвілі. На вулиці Костьольній сталася штовханина.

Згодом Саакашвілі затримали та вручили підозру. Його підозрюють у сприянні поваленню державного режиму.