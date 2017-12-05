"Голос Америки" і "Радіо Свобода" в РФ – іноземні агенти, а CNN ні

Міністерство юстиції Російської Федерації включило до списку іноземних агентів дев'ять ЗМІ, зокрема "Голос Америки", "Радіо Свобода" й телеканал "Настоящее время".



Також до реєстру потрапили "Idel.Реалии", "Кавказ.Реалии", "Крым.Реалии", Татаро-башкирська служба "Радіо Свобода" (Azatliq Radiosi),"Сибирь.Реалии" і проект "Фактограф", повідомляє Мін'юст РФ



Журналістам іноземних ЗМІ, які, на думку РФ, виконують "функції іноземного агента", заборонять входити до Ради Федерації і Держдуми Росії.



Як розповів "РИА Новости" голова комісії Ради Федерації з захисту державного суверенітету Андрій Клімов, список іноагентів поки доповнювати не будуть.



Так, до реєстру не потрапить телеканал CNN.



"У цей список потрапили американські пропагандистські компанії, які існують на державні гроші й ведуть свою діяльність російською мовою. CNN непропагандистська компанія, і інші ЗМІ – не буду їх називати, нехай це буде на совісті тих, хто їх раніше згадував в цьому контексті, – теж не підпадають під це визначення", – заявив сенатор.



При цьому голова комісії Ради Федерації з інформаційної політики Олексій Пушков наголосив, що Москва готова розширити список іноагентів, якщо США продовжать "утискати" російські ЗМІ.



Як відомо, президент РФ Володимир Путін підписав закон про ЗМІ-іноагентів 25 листопада. Документ став відповіддю на те, що США зажадали від телеканалів RT America і партнерської компанії Sputnik – Reston Translator зареєструватися як іноземні агенти.



У МЗС РФ заявили, що Москва може зняти обмеження, якщо Вашингтон вчинить аналогічно.