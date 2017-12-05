Поліція затримала прихильницю Саакашвілі, яка розбила скло в патрульній машині

3967 переглядів
Вівторок, 5 грудня 2017, 11:19

Правоохоронці затримали прихильницю Міхеіла Саакашвілі, яка розбила скло в патрульній машині.

Про це повідомляють "Українські Новини" з місця подій.

Близько 10:00 жінка у віці близько 50 років підійшла до патрульного автомобіля на вулиці Костьольній та розбила заднє скло.

Поліція відразу ж затримала її.

Відзначається, що почалася бійка, і кілька активістів отримали травми.

Разом з тим в поліції Києва не змогли підтвердити інформацію про затриманих.

"У нас немає такої інформації", - сказала речник поліції Києва Оксана Блищик.

На вулиці Трьохсвятительській автомобіль СБУ, в якому знаходиться затриманий Саакашвілі, проштовхується крізь кордон мітингувальників до Європейської площі.

Виникають бійки між поліцією і активістами.

Виїзди на вулиці Костьольну і Трьохсвятительську заблоковані автомобілями Автомайдану.

Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
powered by lun.ua
Усі новини
Головні новини
Саакашвілі затримали – СБУ
Активісти заблокували автомобіль СБУ з Саакашвілі
Саакашвілі вручили підозру і вивели з квартири
У Саакашвілі вдома обшук
Усі новини
дослідження

Як перемогти піратський контент?

здоров'я

Їсти чи не їсти? Вся правда про "нічний дожор"

Made in Ukraine

7 українських брендів зимового взуття