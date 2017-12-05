Бойовики різко збільшили обстріли біля Донецької фільтрувальної станції

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Вівторок, 5 грудня 2017, 11:53

Російсько-терористичні війська різко збільшили кількість обстрілів у районі Донецької фільтрувальної станції.

Це відображено в щоденному звіті СММ ОБСЄ від 4.12.2017 року, інформує українська сторона СЦКК.

Так, камера місії зафіксувала 557 снарядів випущених по підконтрольній уряду України території (зі сходу на захід), що у кілька разів перевищує кількість випадків порушення режиму припинення вогню зафіксованих СММ ОБСЕ у районі одного із найнебезпечніших техногенних об’єктів регіону.

"Українська сторона СЦКК наголошує: факти, що фіксуються технічними засобами СММ ОБСЄ, на відміну від безпідставних заяв прокремлівських ЗМІ, неупереджено висвітлюють дійсний стан справ та вказують на тих, хто справді зацікавлений у загостренні ситуації на сході України", – йдеться в коментарі СЦКК.

Теми: ОРДЛО Донбас
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