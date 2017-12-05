Рада викликала глав ГПУ, СБУ, САП і НАБУ для надання пояснень

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Вівторок, 5 грудня 2017, 12:21

Народні депутати на засіданні у вівторок проголосували за те, щоб на пленарному засіданні виступили керівники 4 правоохоронних органів.

Цю ініціативу підтримали 217 депутатів при 150 мінімально необхідних.

Тепер генеральний прокурор Юрій Луценко, глава Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький, директор Національного антикорупційного бюро Артем Ситник і глава Служби безпеки України Василь Грицак повинні пояснити парламенту ситуацію з конфліктом між ГПУ і НАБУ, а також затримання Міхеіла Саакашвілі.

Згідно з рішенням, керівників правоохоронних органів чекають о 16:00 вівторка. Першим виступить глава ГПУ.

Як відомо, 4 грудня до голови Верховної Ради Андрія Парубія надійшло звернення від фракцій "БПП" та "Народного фронту" з ініціативою викликати до парламенту представників САП, НАБУ, ГПУ та СБУ.

За інформацією УП, голова НАБУ Артем Ситник і керівник САП Назар Холодницький нині  перебувають на форумі з повернення активів, який триватиме до 6 грудня.

Голова СБУ Василь Грицак також може не бути у Києві у вівторок.

Як повідомлялося, Луценко виступить у Раді із викривальними матеріалами щодо Міхеіла Саакашвілі.

Українська правда
Теми: Верховна Рада Генпрокуратура СБУ Антикорупційна прокуратура НАБУ
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