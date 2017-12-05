Синоптики обіцяють мокрий сніг з дощами

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Вівторок, 5 грудня 2017, 12:26

Найближчої доби над територією України залишиться холодна і волога повітряна маса, погоду більшості областей визначатимуть атмосферні фронти.

Про це повідомляє у вівторок "Інтерфакс-Україна", посилаючись на дані Укргідрометцентру.

Невеликий мокрий сніг і дощ, вранці, вдень у західних областях помірні дощі, лише вночі в південній частині без опадів. У північно-західній частині на дорогах місцями ожеледиця.

Вітер західний, 7-12 м/с, в західних областях пориви 15-20 м/с. Температура вночі 0-5° морозу, вдень 1-6° тепла, на крайньому півдні до 8°. У Карпатах сніг, вдень з дощем, температура вночі 4-9° морозу, вдень близько 0°.

У Києві – невеликий мокрий сніг і дощ. Вітер західний, 7-12 м/с. Температура вночі 1-3° морозу, вдень 2-4° тепла.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії в Києві 6 грудня найвища температура вдень була 13,4 в 1986 р, найнижча вночі -20,2 в 1959 р

На 7 грудня синоптики прогнозують вночі в Україні, вдень у західних і північних областях невеликий мокрий сніг і дощ, на решті території без істотних опадів.

На дорогах північно-західної частини подекуди ожеледиця. Вітер північно-західний, 7-12 м/с, в західних областях місцями пориви 15-20 м/с.

Температура повітря вночі від 2° тепла до 3° морозу, вдень 1-6° тепла, на півдні країни місцями 8-10° тепла; в Карпатах, Чернігівській, Сумській та східних областях вночі 1-6° морозу, вдень близько 0°.

У Києві – невеликий мокрий сніг і дощ. Вітер північно-західний, 7-12 м / с. Температура вночі близько 0°, вдень 3-5° тепла.

Теми: погода
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