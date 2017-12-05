У Києві обстріляли автомобіль футболіста
Київська поліція розшукує зловмисників, які обстріляли автомобіль футболіста на території підземного паркінгу.
Про це повідомляє прес-служба київської поліції.
"Сьогодні о 7:00 до чергової частини Дарницького управління поліції зателефонував охоронець підземного паркінгу і повідомив, що двоє невідомих із автомату обстріляли позашляховик футболіста", - сказано в повідомленні.
Зазначається, що постраждалих немає, нападники втекли з місця події на автомобілі.
"Після огляду автомобіля правоохоронці вилучили гільзи і направили їх для проведення експертизи", - повідомили у прес-службі.
На даний момент правоохоронці розшукують нападників і з'ясовують подробиці події.
Розпочато кримінальне провадження за ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України.
Як повідомляють ЗМІ, розстріляний автомобіль належить півзахисникові київського "Динамо" і збірної України з футболу Денису Гармашу.
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