У Києві обстріляли автомобіль футболіста

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Вівторок, 5 грудня 2017, 12:31

Київська поліція розшукує зловмисників, які обстріляли автомобіль футболіста на території підземного паркінгу.

Про це повідомляє прес-служба київської поліції.

"Сьогодні о 7:00 до чергової частини Дарницького управління поліції зателефонував охоронець підземного паркінгу і повідомив, що двоє невідомих із автомату обстріляли позашляховик футболіста", - сказано в повідомленні.

Зазначається, що постраждалих немає, нападники  втекли з місця події на автомобілі.

 

"Після огляду автомобіля правоохоронці вилучили гільзи і направили їх для проведення експертизи", - повідомили у прес-службі.

 

На даний момент правоохоронці розшукують нападників і з'ясовують подробиці події.

Розпочато кримінальне провадження за ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України.

 

Як повідомляють ЗМІ, розстріляний автомобіль належить півзахисникові київського "Динамо" і збірної України з футболу Денису Гармашу.

Українська правда
Теми: Київ поліція футбол
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