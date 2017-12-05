Прихильники Саакашвілі розібрали паркан на барикади

6514 переглядів
Вівторок, 5 грудня 2017, 12:56

Активісти зламали паркан на Володимирській гірці, щоб спорудити барикаду і блокувати виїзд автомобіля Служби безпеки України із затриманим Михайлом Саакашвілі.

Про це повідомляє кореспондент "Українських новин" із місця подій.

Близько 12:20, після невдалої спроби Нацгвардії відтіснити мітингувальників, частина активістів почала споруджувати барикади нагорі вулиці Трьохсвятительській.

Для цього вони зламали дерев'яний паркан у Хрещатому парку на Володимирській гірці.

Поблизу дому Саакашвілі росте барикада з бруківки.

Як повідомляє кореспондент "Української правди", прийшов народний депутат Віктор Чумак і став кричати в мікрофон: "Поліціє, Нацгвардіє, зупиніться".

Тим часом, молодому нацгвардійцю стало зле через травму голови. Медики вивели його з натовпу.

Нацгвардія близько 12:15 почала розгойдувати автомобіль, який блокував рух машини з екс-президентом Грузії і лідером партії "Рух нових сил". Вона намагалася відтіснити мітингувальників від автомобіля СБУ з Саакашвілі.

Теми: Саакашвілі акції поліція
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
Акції Саакашвілі фінансувались за рахунок Курченка – Луценко 5 грудня 2017, 12:27
Затримали щонайменше 5 прихильників лідера РНС, пустили газ 5 грудня 2017, 11:50
Луценко виступить у Раді з викриттям Саакашвілі 5 грудня 2017, 11:45
powered by lun.ua
Усі новини
Головні новини
ГПУ показали запис розмов Саакашвілі і Курченка
Прихильники Саакашвілі розібрали паркан на барикади
Акції Саакашвілі фінансувались за рахунок Курченка – Луценко
На Парасюка завели справу за побиття поліцейських
Усі новини
небайдужі

Як стати благодійником, або 5 способів бути корисним

флешмоб

#Іnvisiblebox: перестрибни невидимий ящик

інше місто

У харківських трамваях і тролейбусах ввели єдиний електронний квиток