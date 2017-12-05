Прихильники Саакашвілі розібрали паркан на барикади

Активісти зламали паркан на Володимирській гірці, щоб спорудити барикаду і блокувати виїзд автомобіля Служби безпеки України із затриманим Михайлом Саакашвілі.



Про це повідомляє кореспондент "Українських новин" із місця подій.



Близько 12:20, після невдалої спроби Нацгвардії відтіснити мітингувальників, частина активістів почала споруджувати барикади нагорі вулиці Трьохсвятительській.



Для цього вони зламали дерев'яний паркан у Хрещатому парку на Володимирській гірці.

Поблизу дому Саакашвілі росте барикада з бруківки.

Бруківка та імпічмент. Люди повстали на захист Саакашвілі. pic.twitter.com/0zb6Otn0s0 — Alex Ryabchyn (@alexrbchn) December 5, 2017

Як повідомляє кореспондент "Української правди", прийшов народний депутат Віктор Чумак і став кричати в мікрофон: "Поліціє, Нацгвардіє, зупиніться".



Тим часом, молодому нацгвардійцю стало зле через травму голови. Медики вивели його з натовпу.



Нацгвардія близько 12:15 почала розгойдувати автомобіль, який блокував рух машини з екс-президентом Грузії і лідером партії "Рух нових сил". Вона намагалася відтіснити мітингувальників від автомобіля СБУ з Саакашвілі.