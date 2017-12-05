У штабі АТО уточнили, де отримали поранення троє бійців

Минулої доби в зоні проведення антитерористичної операції 3 військових отримали поранення.

Про це повідомив на брифінгу 5 грудня речник Міністерства оборони з питань АТО полковник Олександр Мотузяник.

"Зранку близько 9.30 терористи обстріляли з 30 мм станкового автоматичного гранатомета АГС південну околицю селища Водяне. Пошкоджень немає, але внаслідок цього обстрілу зазнав поранення військовослужбовець підрозділу Національної гвардії", – сказав полковник.

"Окрім цього внаслідок ворожих обстрілів двох військовослужбовців ЗСУ було поранено поблизу Луганського і селища Піски", – додав він.