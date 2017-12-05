Аваков: Ситуацію з Саакашвілі може вирішити тільки суд

1491 перегляд
Вівторок, 5 грудня 2017, 14:35

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявляє, що ситуацію, яка виникла з затриманням і оголошенням підозри лідеру "Руху нових сил" Міхеілу Саакашвілі, може вирішити тільки суд.

Про це він написав у Twitter.

"Будь-який конфлікт має тільки законний шлях вирішення – поки не буде рішення суду – все те, що відбувається не знайде рішення", - написав Аваков.

Він додав, що Саакашвілі зобов'язаний підкориться вимогам закону.

"Пройти законну процедуру і відповісти на пред'явлення звинувачення, а не провокувати кров і зіткнення!", - підсумував Аваков. 

Як відомо, вранці 5 грудня соратник екс-президента Грузії Давид Сакварелідзе заявив, що у квартирі лідера "Руху нових сил" Міхеіла Саакашвілі на вулиці Костьольній ламають двері і проводять обшук.

Саакашвілі під час обшуку виліз на дах і погрожував, що зістрибне.

Адвоката Саакашвілі Руслана Чорнолуцького та народних депутатів до квартири Саакашвілі не пуситили.

Пізніше адвокат Павло Богомазов, який вийшов з квартири Саакашвілі повідомив, що Саакашвілі "озвучили, що його підозрюють у сприянні поваленню державного режиму".

Після цього Саакашвілі у супроводі понад десятка осіб вивели з квартири. 

Активісти заблокували автомобіль СБУ з екс-президентом Грузії.

Пізніше в СБУ повідомили, що затримали Саакашвілі в рамках кримінального провадження, відкритого за ч. 1 ст. 256 (Сприяння учасникам злочинних організацій та укриття їх злочинної діяльності – ред.) Кримінального кодексу України.

Читайте також: Затримання Саакашвілі 

Теми: Саакашвілі Аваков МВС
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
Луценко заперечив чутки про "снайперів Саакашвілі" 5 грудня 2017, 14:45
Саакашвілі про звинувачення ГПУ: Це фейк, вони брехливі тварюки 5 грудня 2017, 14:43
В Грузії відреагували на затримання Саакашвілі 5 грудня 2017, 14:28
powered by lun.ua
Усі новини
Головні новини
Луценко заявив про "зрив руської зими в Києві": Далі буде
Саакашвілі витягнули з машини
ГПУ хоче відправити Саакашвілі під арешт із браслетом
ГПУ показала запис розмов Саакашвілі і Курченка
Усі новини
афіша

Музика грудня: кращі концерти місяця

здоров'я

6 змін, які відбуваються з нашим тілом, коли на вулиці стає холодно

сервіс

У двох ресторанах Києва можна розплачуватися криптовалютою