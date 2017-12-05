Луценко заперечив чутки про "снайперів Саакашвілі"

Генеральний прокурор Юрій Луценко заперечує, що на Майдані у 2014 році могли працювати снайпери, найняті Міхеілом Саакашвілі.

Про це він заявив на прес-конференції, коментуючи інформацію про так званих "снайперів Саакашвілі", які начебто працювали на Майдані під час "Революції гідності".

"Тим, хто розказує про снайперів Саакашвілі, раджу взяти до перегляду документальну реконструкцію подій на Майдані, яку зробила дуже поважний волонтер Евеліна Нефертарі, нагороджена президентом України з свою волонтерську діяльність", – заявив Луценко.

Він нагадав, що цей фільм "посекундно показує, де хто знаходився на Майдані, хто в кого стріляв і де куля наздогнала невинні жертви".

"Все це давно зафіксовано – ще минулого року, оприлюднено на офіційних сайтах, у тому числі Генеральної прокуратури. Тому будь-які заяви про "снайперів Саакашвілі" або інші бредові ідеї можуть приходити в голову лише, напевно, після щедрих вливань з боку заінтересованих уникнути покарання колишніх високопосадовців", – сказав генпрокурор.

Луценко наголосив: "Слідство по всіх ключових справах Майдану – у тому числі й по тому, хто давав злочинний наказ на розстріл мирних демонстрантів, – завершено".

"Справа щодо Януковича, Захарченка та Якименка перебуває зараз у суді і ми очікуємо у найближчий час, наскільки це можливо за законом, на рішення про дозвіл на заочне засудження. Процес над Януковичем, Захарченком та Якименком почнеться одразу після завершення справи про державну зраду Януковича", – сказав він.

"Будь-які фантазії на тему невідомих снайперів не підкріплюються жодними матеріалами слідства – у тому числі, електронною реконструкцією усіх відеозаписів центру Києва, які вилучені, оброблені й оприлюднені", – додав генпрокурор.

Луценко також зізнався, що йому не дуже спокійно дається ця прес-конференція.

"Саакашвілі був якщо не моїм другом, то товаришем по багатьох політичних діях, у тому числі, по двох українських "майданах", – нагадав він.

"Вороги не зраджують, зраджують завжди свої", – сказав Луценко.

Він додав, що підтримував позицію на захист прав Саакашвілі і як громадянина, і як апатриду, але той своїми контактами з Сергієм Курченком "перейшов межу" – і тепер Саакашвілі для нього підозрюваний, якого слід допитати.