Саакашвілі під Радою: Поки залишаюся тут

10568 переглядів
Вівторок, 5 грудня 2017, 16:28

Колишній президент Грузії, лідер партії "Рух нових сил" Михайло Саакашвілі має намір залишатися біля Верховної Ради невизначений час.

Про це він заявив журналістам 5 грудня передають "Українські новини".

"Я поки залишаюся тут, з українським народом, поки народ не відправить цих фальсифікаторів у відставку", – сказав Саакашвілі.

Відзначається, що на даний момент триває мітинг, зі сцени виступають активісти.

На площі Конституції, за підрахунками агентства, все ще знаходитися близько 1,5 тисячі активістів.

 
Зі сцени читають вірші...
ельдар сарахман, уп

Порядок забезпечують близько 500 правоохоронців, які стоять кількома шеренгами біля парламенту, конфліктів не виникає.

 
Мітингувальники принесли й шини...
ельдар сарахман, уп

Між Радою і сценою стоїть пожежна машина, яка підключена до каналізації.

Про перебіг подій із затриманням екс-президента Грузії, екс-глави Одеської обладміністрації України Міхеіла Саакашвілі читайте онлайн УП.

Теми: Саакашвілі
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
Поліція затримала 9 учасників блокади автобусу з Саакашвілі 5 грудня 2017, 16:59
Захисту Саакашвілі не надали документи слідства – адвокат 5 грудня 2017, 16:07
Князєв застеріг прибічників Саакашвілі: нагадав про вибух на Грушевського 5 грудня 2017, 15:39
powered by lun.ua
Усі новини
Головні новини
У Саакашвілі статус втікача – Луценко
Луценко назвав 8 нардепів, яких перевірять через втечу Саакашвілі
Луценко дав Саакашвілі і Кº 24 години
Поліція затримала 9 учасників блокади автобусу з Саакашвілі
Усі новини
дослідження

Як перемогти піратський контент?

соціум

Шана різноманіттю: Як це – бути парою з інвалідністю

здоров'я

Їсти чи не їсти? Вся правда про "нічний дожор"