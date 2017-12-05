Найєм хоче список заборонених для перевезення в ОРДЛО товарів
Депутат від БПП Мустафа Найєм пропонує створити список товарів, заборонених до провезення через лінію розмежування на Донбасі, замість дійсного переліку дозволених.
Про це він повідомив під час круглого столу в Києві у вівторок, передає Інтерфакс.
"Будь-яка людина, яка перетинає кордон у всьому світі, знає перелік товарів, які не можна провозити... Я вважаю, що якби могли звернутися до Міністерства з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб та запропонувати, що давайте створимо перелік товарів, які не можна провозити, - це зброя, наприклад, та інше. Це був би ще один потужний сигнал", - сказав Найєм.
За його словами, донедавна в списку доступних до провезення товарів не було навіть кави.
Нардеп також зазначив, що суттєвою проблемою є перетин лінії розмежування. Зокрема, люди по шість-сім годин стоять у чергах на контрольних пунктах в'їзду-виїзду.
"Мені здається, що якби ми змогли добитися спрощення процедури перетину лінії розмежування, це стало б дуже сильним сигналом для цих людей і цих територій", - додав Найєм.
16 жовтня 2017 року Міністерство з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб України внесло зміни до переліку дозволених до провезення через контрольні пункти пропуску на лінії розмежування товарів і техніки.
У переліку передбачено зміни щодо харчових продуктів та інших товарів. Зокрема: чай у роздрібних упаковках - загальною вагою не більше ніж 2 кг; кава в зернах (смажена або не смажена), кава мелена, кава розчинна в роздрібних упаковках - загальною вагою не більше ніж 2 кг; садово-городній інвентар - не більше ніж п’ять одиниць; шини для легкових автомобілів - всесезонні, зимові або літні радіусом не більше ніж 16 дюймів - один комплект(4 шт.).
Було також доповнено перелік дозволених до провезення через КПВВ особистих речей:
-переносний (стаціонарний) персональний комп'ютер; звичайна та/або прогулянкова дитяча коляска на кожну дитину, якщо діти перетинають лінію зіткнення з батьками, за відсутності дітей на КПВВ - одна дитяча коляска;
-дві інвалідні коляски на кожну людину з інвалідністю, що перетинає КПВВ, за відсутності людини з інвалідністю - не більше однієї; ліки не більше ніж п’ять упаковок (раніше було не більше ніж дві) кожного найменування на одну людину, окрім лікарських засобів, що містять наркотичні або психотропні речовини.
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