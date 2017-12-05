Рада громконтролю НАБУ просить СБУ не розголошувати держтаємницю

Рада громадського контролю при Національному антикорупційному бюро закликала Генпрокуратуру та Службу безпеки не перешкоджати викривальній діяльності НАБУ та припинити розголошення держтаємниці.

Про це йдеться в офіційній заяві РГК, опублікованій на Facebook-сторінці ради.

Зокрема, в РГК вважають, що звинувачення ГПУ та СБУ в бік НАБУ спрямовані на його дискредитацію.

"Вказані звинувачення виходять за рамки справи, що розслідується Генпрокуратурою, базуються на викривлених та маніпулятивних фактах та мають ознаки цілеспрямованої дискредитації Антикорупційного бюро і прямого перешкоджання реальній боротьбі з корупцією", – зазначили активісти.

Так, в заяві йдеться, що ГПУ не надало доказів того, що в діях детектива НАБУ були ознаки провокації підкупу, водночас, перша заступниця голови ДМС Діна Пімахова першою сказала про можливість вчинення протиправних дій із надання громадянства України в обмін на 30 тис дол.

"Проте, навіть якщо допустити, що у прокуратури були підстави для затримання детектива, то усі подальші дії Генерального прокурора явно позбавлені законної мети", – заявляють в Раді контролю.

У першу чергу, як наголошують в РГК, йдеться про розголошення персональної інформації щодо негласних штатних працівників НАБУ, зокрема "агента Катерину", тобто інформації, яка є державною таємницею.

"При розголошенні відомостей про детективів бюро під прикриттям, співробітники ГПУ фактично вчинили злочин, передбачений ст. 328 КК України ("Розголошення державної таємниці" – УП)", – пояснюють в Раді при НАБУ.

"Незаконними діями керівництва Генеральної прокуратури заподіяно непоправної шкоди цілому напрямку роботи НАБУ по викриттю та знешкодженню масштабних корупційних схем, що відбувалось завдяки діям детективів під прикриттям", – йдеться в офіційній заяві.

Крім того, в РГК називають необґрунтованими звинувачення в незаконному призначенню детективів НАБУ, які працюють під прикриттям.

"Усі відібрані детективи пройшли конкурсний відбір, з врахуванням вимог Закону "Про державну таємницю", – заявляють в Раді громадського контролю, додавши, що представники Ради не входили до конкурсної комісії, оскільки у них відсутній доступ до державної таємниці.

Підсумовуючи свою заяву, в РГК закликали також "забезпечити належне і швидке розслідування усіх озвучених фактів та притягнення винних у зриві спецоперацій із залученням детективів під прикриттям до відповідальності" та "надати можливості НАБУ автономного зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж та електронних інформаційних систем".

Як повідомлялося, 29 листопада агента НАБУ затримали під час спроби передачі хабара першому заступнику голови ДМС Діні Пімаховій.

Крім того, в Національному антикорупційному бюро пройшли обшуки.

30 листопада НАБУ заявило, що його детектив не пропонував хабар, а проводив спецоперацію, в яку втрутилися Генеральна прокуратура та Служба безпеки України.

Пімахова заперечує, що вимагала хабар у 30 тисяч за легалізацію іноземців. За словами чиновниці, її родич у Запоріжжі продавав мікроавтобус – а Сергій Титенков (він же Боярський) вийшов на неї, і вони затоваришували.

Співробітники ГПУ провели також обшук у агента НАБУ Катерини Сікорської.