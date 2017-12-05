Нацполіція підтвердила, що ГПУ хоче оголосити в розшук Саакашвілі

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Вівторок, 5 грудня 2017, 19:27

Нацполіція підтвердила, що слідчий Генпрокуратури виніс постанову про оголошення в розшук Міхеіла Саакашвілі.

Про це йдеться на сайті Нацполіції.

"Національна поліція України підтверджує, що слідчий Генеральної прокуратури України виніс постанову про оголошення в розшук підозрюваної особи – громадянина Саакашвілі Міхеіла Ніколозовича", - йдеться у повідомленні.

Здійснення розшуку доручено Національній поліції та Службі безпеки України.

Як відомо, раніше генпрокурор Юрій Луценко, виступаючи у Верховній Раді, заявив, що упродовж найближчих 24 годин правоохоронці зроблять усе можливе, щоб екс-президент Грузії Міхеіл Саакашвілі отримав підозру.

"Через 24 години вся правоохоронна система України зробить все необхідне, щоб апатрид Саакашвілі постав перед слідчим для пред'явлення підозри, а потім у суді", – заявив очільник ГПУ.

Саакашвілі заявив, що має намір залишатися біля Верховної Ради невизначений час.

Генеральна прокуратура передала до голови Національної поліції України постанову про оголошення в розшук Міхеіла Саакашвілі.

Про перебіг подій із затриманням екс-президента Грузії, екс-глави Одеської обладміністрації України Міхеіла Саакашвілі читайте онлайн УП.

Теми: поліція Генпрокуратура Саакашвілі СБУ
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