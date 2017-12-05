Бойовики планують обстріляти населені пункти в ОРДЛО – штаб

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Вівторок, 5 грудня 2017, 21:55

В ніч на 6 грудня в зоні АТО бойовики планують обстріляти населені пункти, які тимчасово не контролюються Україною.

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО.

"За даними розвідки штабу Антитерористичної операції, в ніч на 6 грудня, підрозділи бойовиків російсько-окупаційних військ планують здійснити обстріл населених пунктів, які тимчасово не контролюються Україною", - йдеться у повідомленні.

Зокрема, мінометна батарея 6 полку 2 АК південного військового округу РФ отримала завдання від свого командування обстріляти населений пункт Первомайськ.

"Ворог вдається до подібних провокацій з метою дискредитації і подальшого обвинувачення Збройних Сил України нібито в обстрілі мирного населення, що мешкає на території ОРДЛО", - зазначають у штабі.

Теми: АТО війна Донбас Росія ОРДЛО
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